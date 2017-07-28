" الصحة " تؤكد ضرورة تحصين الحجاج ضد الحمى الشوكية والإنفلونزا - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الصحة على ضرورة أن يتقيد الراغبون في أداء مناسك الحج لهذا العام، سواء كانوا من حجاج الداخل أو الخارج بأخذ لقاح الحمى المخية الشوكية، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، إلى جانب الالتزام بالاشتراطات الأخرى الخاصة بكل دولة بالنسبة لحجاج الخارج.

ودعت الوزارة إلى أخذ مشورة الطبيب فيما يخص لقاح الحمى المخية الشوكية ولقاح الأنفلونزا الموسمية بناءً على تاريخ آخر تطعيم، مؤكدة أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توافرها في القادمين للعمرة والحج، والمعممة على سفارات المملكة وممثلياتها في الخارج للعمل بموجبها عند منح تأشيرات العمرة والحج لهذا العام.

ونوهت على حرصها متابعة التطورات الوبائية للأمراض أولاً بأول، وأنها تراقب تطورات الأمراض على المستوى الدولي والوطني، من خلال مركز القيادة والتحكم.