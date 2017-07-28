باالصور.. عرض BMW M2 بلون الياقوت الأسود للبيع في أبوظبي - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

إذا كانت هذه السيارة من طراز بي ام دبليو M2 ملك لتوني ستارك، فبالتأكيد كل هذه الأجزاء من شركة التعديل AC Schnitzer سوف تشكل إلى حد كبير شكل متناسق مع الرجل الحديدي. وبكل جدية، فإن هذه السيارة التي تتواجد في أبوظبي فهي واحدة من سيارات M2 الأكثر عدوانية التي شاهدناها، وبغض النظر عن المكان الذي تتواجد فيه، فسترون شيئا تم تصميمه بصورة مميزة من قبل المعدل الألماني المشهور، AC Schnitzer.

توتضمن المجموعة الكاملة نظام العادم الخاص، باقة تعليق، اسبويلر خلفي خاص، اسبويلر سقف، جناح خلفي، عجلات ضخمة 22 بوصة، بالإضافة إلى مشتت خلفي من الكربون وأغطية مرايا من الكربون. وسيتم تطبيق معالجة مماثلة على المناطق الداخلية، حيث ستجد ألياف الكربون على عجلة القيادة M ، والمقابض ، لوحة القيادة، الكونسول المركزي، ذراع نقل الحركة وحتى على ذراع فرملة اليد، كما يظهر فرش ألكانتارا على عجلة القيادة مع خياطة باللون الأزرق فقط على جميع الأسطح الجلدية السوداء.

وفي حين لا توجد كلمة عن مقدار القوة الناتجة من محرك السيارة ، فنحن نعلم أن AC Schnitzer يمكن أن تعزز قوة M2 من 365 حصان إلى 414 حصان، وتحسين التسارع من 0-100 كم / ساعة بواقع 0.2 ثانية وصولاً الى 4.1 ثانية.