بالصور.. شيفروليه ترافيرس 2018 الجديدة كليًا تكشف تفاصيلها وسعرها - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت شيفروليه عن أسعار وتفاصيل ترافيرس 2018، والتي باتت تأتي الآن بمزيد من التقنيات وجسد معاد تصميمه.

تدّعي شيفروليه أن ترافيرس الجديدة توفّر أكبر مساحة للأمتعة بين منافسيها وتتفوق على فورد إكسبلورر وهوندا بايلوت وتويوتا هايلاندر، كما أن العملاء سيكون بإمكانهم التخيّر بين 5 نسخ مختلفة لها (L-LS-LT-Premier-الرياضية RS)، كما سيتم توفير حزمة ريد لاين لنسخة Premier وذلك للباحثين عن الطلاء الأسود مع لمسة حمراء.

“إن شيفروليه ترافيرس 2018 لديها مظهر جديد جريء يلبّي ما يبحث عنه عملاء SUV المتكاملة، وقد تم تصميمها لتسهيل حياة عملاءنا على الطرقات وتبدو أنيقة وهي تأدي هاته المهمة، مع الراحة التي توفرها والمميزات المقنعة والتكنولوجيات التي لديها للترفيه عن العملاء، فإن ترافيرس هي صفقة حقيقية” – ستيف ماجوروس مدير التسويق بشيفروليه.

الموديلات الأقل قوة للترافيرس ستستمد طاقتها من محرك إيكوتيك التوربيني بسعة 2 لتر و4 سلندر بقوة 255 حصان و400 نيوتن.متر من عزم الدوران، كما سيتم توفير محرك 3.6 لتر 6 سلندر قوة 305 حصان و350 نيوتن.متر من عزم الدوران، وكلاهما يأتيان موصولان بجير أوتوماتيكي من 9 سرعات مع نظام دفع أمامي قياسي أو نظام دفع رباعي اختياري.

توفر شيفروليه أيضًا في الترافيرس 2018 مميزات كالكاميرا الخلفية ورؤية محيطية وشحن لاسلكي للهاتف الذكي وآبل كاربلاي وأندرويد أوتو ونقطة واي فاي والمزيد.

أما بالنسبة للسعر، ففي الولايات المتحدة ستبدأ شيفروليه ترافيرس من 30,875$ (115,800 ريال)، على أن تصل لأسواق دول مجلس التعاون الخليجي في نهاية العام الجاري.