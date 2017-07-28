بالصور.. إنفينيتي Q50 موديل 2018 المحسنة بسعر 34.200 دولار - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت إنفينيتي تفاصيل التسعير والاصدارات لسيارتها السيدان ذات الأربعة أبواب Q50 موديل 2018 والتي تتميز بالواجهة الخارجية والداخلية المحسنة من بين التحديثات الأخرى. وسيكون هناك 12 إصدار مختلف من إنفينيتي Q50، يعملون بأربعة محركات ونظم دفع خلفي أو كلي كما توفر المجموعة الجديدة للعملاء الخيار بين طرازات Pure , Luxe وSport وأعلى الاصدارات Red Sport 400 وهناك أيضا خيارات لونية خارجية جديدة تشمل ألوان موكا ألموند.

كما أن طراز Q50 لعام 2018 يخلق تمايزا أكبر بين الاصدارات المختلفة، مع حصول نسخ 3.0t Sport و Red Sport 400 على صادم أمامي حاد الزاوية مع مداخل هواء أوسع وأقل انخفاضاً توفر إطلالة رياضية. وفي الداخل فالتحديث لعام 2018 يضيف خياطة حول لوحة العدادات، وذراع نقل حركة من الجلد وعجلة القيادة جلدية ، ومقاعد تدعم العمود الفقري وخدمات انفنيتي InTouch للاتصالات.

كما يأتي طراز إنفينيتي Q50 لعام 2018 مع الكثير من أنظمة مساعدة السائق، بما في ذلك التحكم في المسار النشط مثبت السرعة الذكي ومساعد التحكم عن بعد والتدخل في حالات الاصطدام الخلفي والتحذير من النقاط العمياء والحماية من مغادرة المسار ومكابح الطوارئ الأمامية والتحذير من التصادم الأمامي.

ويبدأ نطاق المحركات بمحرك سعة 2.0 لتر بشاحن توربيني بقوة 208 حصان، يليه محرك VR-Series V6 سعة 3.0 لتر بقوة 300 حصان و 400 حصان. وهناك أيضا نسخة هجين بقوة 360 حصان تحقق أداء قوي واقتصاد جيد في استهلاك الوقود ويتم تزاوج جميع المحركات مع ناقل حركة أوتوماتيكي من سبع سرعات.

كما يبدأ التسعير من 34.200 دولار للنسخة القياسية بمحرك 2.0 لتر، مع أغلى اصدار في المجموعة Red Sport 400 دفع كلي بسعر 53.000 دولار.