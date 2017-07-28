بالصور.. الكشف عن موعد تدشين شاحنة بيك أب رام 1500 الجديدة - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

ربما تكون أول شاحنة بيك أب رام بمولدات طاقة هجينة.

إن بيك أب رام 1500 تحافظ على شكلها الحالي منذ 2009، وفي 2013 حصلت على تحديث لإبقاءها عصرية، وحصلت على تحديث بخيارات المحركات في 2014، والآن ففيات كرايسلر تستعد لتدشين موديل 2019 الجديد كليًا لها.

يأتي هذا حسب سيرجيو مارتشيوني مدير فيات كرايسلر التنفيذي، والذي أكد أن تدشين جيل رام 1500 الجديد سيتم في يناير المقبل بمعرض سيارات ديترويت 2018، وأن إنتاجها سيبدأ رفقة جيب رانجلر 2018 الجديدة كليا في ديسمبر المقبل.

وقد رأينا بالفعل صورا تجسسية لما ستبدو عليه رام الجديدة المحدثة وتيقنا بأنها ستأتي بمقدمة جديدة وقاعدة عجلات أطول وخلفًا جديدًا، كما أن الداخلية ستحصل على مزيد من الرُّقي تأخذه من كرايسلر باسيفيكا الميني فان رفقة تقنياتها الجديدة.

ولا نعلم حتى الآن إذا ما كان محرك الرام الإيكوديزل سيأتي في البيك أب 1500 نظرًا لاحتمالية التلاعب بانبعاثاته، ولكن هنالك تقارير تشير إلى أنه من الممكن أن يقدم خيار مولد هجين لأول مرة في شاحنة رام، وبشكل عام فنحن نتوقع وجود نفس محركاتها الـ 6 سلندر وHemi الـ 8 سلندر ولكن بمزيد من القوة والكفاءة.