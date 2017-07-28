رولز رويس فانتوم 2018 أكثر سيارات العالم فخامة تكشف نفسها - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

هنالك علامات تجارية للسيارات في كوكب الأرض بينها علامات تجارية فخمة للسيارات، ومن ثم هنالك علامات تجارية فائقة الفخامة للسيارات، وبعد ذلك هنالك من يقبع بأعلى عرش الفخامة ولقرن من الزمان ظلّ ذلك.. نحن بالطبع نتحدث عن رولز رويس.

كشفت رولز رويس رسميا عن فانتوم 2018 الجديدة كليًا والتي تسعى بها للمطالبة بعرش أكثر سيارة فاخرة على وجه الأرض، ونظرة واحدة إليها كافية لتعلم فورًا بأنها الرائدة المعاد تصميمها والتي أتت بحلّتها الجديدة لتجلب “أعلى مستويات الفخامة الأيقونية”.

في مقدمتها، تم إطالة شبك المبرد وبات متصلاً بتصميمه بالمقدمة ما يعطي لها مظهرًا أكثر أناقة وعصرية، بينما تمثال روح النشوة زاد ارتفاعه بنصف إنش ممّا كان عليه سابقًا، أما المصابيح الأمامية الليزرية الجديدة فهي تُحيط بها مصابيح نهارية على شكل حلقات، وتقول رولز رويس أن مصابيح الفانتوم الأمامية هي الأكثر تقدما في العالم وبإمكانها بسطُ ضوئها على مدى 600 متر بالطريق.

وفي خلفها، تأتي الفانتوم بشرائط مصقولة بفولاذ مقاوم للصدأ مُنحني على الحواف العليا لأعلى الغطاء والزجاج الخلفيان، أيضًا تتميز السيارة الفاخرة بأكبر قطعة متكاملة في العالم مصقولة يدويًّا بالفولاذ المقاوم للصدأ تقبع حول النوافذ والعواميد الخلفية الجانبية.

يتميز خلف الفانتوم الآن بنافذة منحدرة مُحاطة بإطار فولاذي مقاوم للصدأ، كما أن الفانتوم لديها عجلات 22 إنش ومصابيح خلفية على شكل الجوهرة.

بالطبع أهم ما في أي سيارة لرولز رويس تكون داخليتها، وفي الحقيقة لقد قامت العلامة البريطانية بإضافة أشياء لا تعد ولا تحصى لجعلها أكثر سيارة فاخرة صنعت على الإطلاق في العالم.

التصميم الجديد للداخلية يحافظ على لمسته الكلاسيكية مع قدومه بمقاعد جديدة كليا وهي الأكثر بتوفير الراحة في العالم، كما أن لديها ألواحًا خشبية في خلفها لأجل إخفاء طاولة للتنزه ونظام للترفيه والذي يمكن نشره أو سحبه كهربيًّا عبر كبسة زر، بينما المقاعد الخلفية باتت تأتي بإعدادات متنوعة تحوّلها لمقاعد فرديّة بمسند ذراع أو مقاعد للنوم أو مقاعد فردية مع كونسول وسطي، أو مقاعد طويلة للراحة.

وفي المقصورة الأمامية هنالك للسائق شاشتين TFT بقياس 12.3 إنش وساعة تناظرية وعديد من الزخرفات الخشبية المصنوعة يدويًّا، إلى جانب عديد من الخيارات كمفاتيح للتحكم بسقف الفانتوم ذو السماء المزخرفة بالنجوم، بالإضافة إلى مساحة تخزين بالمقصورة الخلفية للمشروبات الروحية.

التغييرات لا تتوقف عند هذا الحد في داخلية الفانتوم الجديدة، حيث أرادت رولز رويس جعلها أكثر سيارة “صامتة” في العالم، ونتاجًا لذلك تم وضع 130 كيلوجرام من العازل الصوتي بها وأضاف المهندسون ألومنيوم مصبوب بمفاصلها وطبقتين 6 ملليمتر من الزجاج حول السيارة، إلى جانب أن إطاراتها لديها “أختام للصمت” وهي عبارة عن طبقة من المادة الرغوية تم إضافتها بداخلهم لتخفيف صوتهم.

كل هذه التغييرات جعلت من الفانتوم الجديدة أكثر هدوءًا بنسبة 10% مقارنة بخليفتها عند وصولها لسرعة 100 كيلومتر في الساعة، لدرجة أنه أثناء تشغيلها ستضطر للنظر لعدادات القياسات لكي تتيقن من أنها تعمل أصلاً.

أما بالنسبة للطاقة، فهي مستمدة من محرك جديد كليا توربيني مزدوج بسعة 6.75 و12 سلندر وبقوة 563 حصان و900 نيوتن.متر من عزم الدوران متصل بجير أوتوماتيكي من 8 سرعات يستخدم تكنولوجيا متصلة بالأقمار الصناعية للتيقن من أنه على الجير الصحيح، وإثر ذلك تتسارع الفانتوم الجديدة من الصفر وحتى 100 كيلومتر خلال 5.3 ثانية مع سرعة قصوى محددة إلكترونيًّا عند 250 كيلومتر في الساعة، وحقيقة فهذه أرقام مذهل لوحش يزُن 6 طن.

تستند الفانتوم على ما يسمى بـ “معمارية الفخامة” وهي منصة ألومنيومية بإطار هيكلي ثلاثي الأبعاد تم تصميمها خصيصًا لرولز رويس، وهي منصة قابلة للتطوير ومرنة للغاية وبالتالي بإمكانها تحمل مختلف الأحجام والأوزان وأنظمة الدفع والجر.

المنصة أكثر صلابة من خليفتها بقدر 30%، وسوف تستخدم بكافة موديلات رولز رويس المستقبلية ويتضمن ذلك الأجيال القادمة لجوست ورايث وداون وبالطبع، الكروس أوفر كولينان.

ولضمان بأن تسير الفانتوم على “بُساط سحري”، تم إضافة أحدث نظام للتعليق الهوائي والمسمى بـ”التطوير الذاتي” وهو يُجري ملايين العمليات الحسابية في كل ثانية ليتفاعل مع التوجيه أو التسارع أو معطيات الكاميرا، كما أن السيارة لديها نظام توجيه رباعي عبر وصلات مزدوجة لمحور العجلات الأمامي وخمس وصلات لمحور العجلات الخلفي، ما يوفّر مستويات تحكم مذهلة فيها.

أما بالنسبة لأنظمة السلامة، فقد أتت رولز رويس فانتوم 2018 الجديدة كليًا بمجموعة واسعة من الأنظمة المساعدة للسائق تتضمن مساعد اليقظة والتحكم النشط التكيّفي بتثبيت السرعة، التنبيه بحركة المرور بالتقاطعات، تنبيه الاصطدام، منبه مغادرة الحارة، شاشة رأسية للعرض، نظام للرؤية المحيطية يستخدم 4 كاميرات مختلفة.