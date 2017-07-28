اعتصام المعارضة التركية اعتراضا على تقييد البرلمان - صحيفة صدى الالكترونية

أنقرة(صدى):

اعتصمت المعارضة الرئيسية في تركيا أمس الخميس احتجاجا على تعديلات مطروحة للإجراءات البرلمانية.

وذكر أعضاء في حزب الشعب الجمهوري المعارض بأن التعديلات المقترحة التي تتضمن تقليص الوقت المخصص لمناقشة مشاريع القوانين ومعاقبة المشرعين الذين يشيرون للأقاليم التركية بمسميات ” غير قانونية ” داخل البرلمان، ستقيد حريتهم في التعبير.

وذكر العضو البارز في البرلمان عن حزب الشعب الجمهوري أوزجور أوزيل، أن التعديلات تهدف إلى تقوية الرئيس رجب طيب أردوغان وإضعاف البرلمان، متعهدا بالطعن في هذه التعديلات أمام المحكمة الدستورية.

ويمكِّن التعديل المشرعين من التصويت على منع أي عضو في البرلمان من الحديث لثلاث جلسات إذا استخدم تعبيرات مثل ” كردستان ” أو ” الأقاليم الكردية ” ، وعادة ما يستخدم أعضاء حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد مثل هذه المصطلحات للإشارة إلى منطقة جنوب شرقي تركيا التي تقطنها غالبية من الأكراد وهو ما يغضب القوميين الأتراك.

وتشمل التعديلات المقترحة ألا تتجاوز المناقشات بشأن مقترحات الأحزاب لمشاريع القوانين 14 دقيقة بدلا من 40 دقيقة حاليا في حين لن تتجاوز المناقشات الإجرائية 12 دقيقة.