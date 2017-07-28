أسباب " تدب المشاكل " بين الزوجين أهمها المال - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تعتبر الخلافات جزءاً لا يتجزأ من العلاقة الزوجية، إذ لا بد من وقوع شجارات أو مشاكل بين الطرفين بين الحين والآخر لأسباب كثيرة، والفارق بين الزواج الناجح والزواج الفاشل هو طريقة التعاطي مع هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها.

وهنالك أموراً شائعة عادة ما تنشب الخلافات والشجارات بين الزوجين بسببها، فيما يلي 5 أسباب شائعة تقف وراء نشوء الخلافات الدائمة بين الزوجين،:

1- المال

غالباً ما تكون الأمور المالية، سبباً رئيسياً في الخلافات والشجارات بين الزوجين، وذلك يعود إلى الاختلاف في كيفية إنفاق النقود بين الزوجين. ولا بد من قيام الزوجين بمناقشة أمورهما المالية وخطط الإنفاق، قبل الزواج أو في بداية الحياة الزوجية، ووضع قواعد ضابطة تحدد سبل الإنفاق الحكيم وتحول دون وقوع خلافات مستقبلية.

2- تقاسم المهام والمسؤوليات

في الكثير من الأحيان تنشأ الخلافات بين الأزواج بسبب سوء تقسيم المهام والمسؤوليات بينهما، فعندما يشعر أحد الزوجين بأنه يتحمل قدراً أكبر من المسؤولية من شريك حياته، يبدأ بالتذمر والشكوى الأمر الذي يؤدي عادة إلى شجارات متكررة. ويكمن حل هذه المشكلة ببساطة باتفاق بين الطرفين يحدد واجبات ومسؤوليات كل منهما على أساس من العدل والمساواة.

3- التسلط وحب الهيمنة

تمر الكثير من العلاقات الزوجية بمشكلة ذات أهمية كبرى، تكمن في تسلط أحد الزوجين على الآخر. فعادة ما يتعرض الطرف المظلوم للكثير من الضغوطات من قبل شريك حياته المتسلط ما يدفعه للتمرد عليه، وهنا تبدأ الخلافات بالبروز والتعاظم.

4- تدخل العائلة

من أكثر الأسباب شيوعاً وراء نشوء الخلافات بين الزوجين، تدخل العائلة والأقارب في حياتهما الشخصية. ومن شأن هذا التدخل السلبي أن يحدث نوعاً من عدم الاستقرار في الحياة الزوجية. لذا لا بد من أن لا يسمح الزوجان لعائلتيهما بالتدخل في شؤونهما، وأن يحلا مشاكلهما بمعزل عن الآخرين.

5- الخيانة الزوجية

عندما يقوم أحد الزوجين بخيانة شريك حياته، تدخل الخلافات إلى حياتهما بعنف، وعادة ما تؤدي هذه الخلافات إلى الانفصال، لأن الكثيرين يجدون صعوبة بالغة في القبول بهذا الأمر في العلاقة الزوجية.