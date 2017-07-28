أسباب " تدب المشاكل " بين الزوجين أهمها المال - صحيفة صدى الالكترونية

أسباب ” تدب المشاكل ” بين الزوجين أهمها المال
تعتبر الخلافات جزءاً لا يتجزأ من العلاقة الزوجية، إذ لا بد من وقوع شجارات أو مشاكل بين الطرفين بين الحين والآخر لأسباب كثيرة، والفارق بين الزواج الناجح والزواج الفاشل هو طريقة التعاطي مع هذه المشاكل وإيجاد الحلول لها.
وهنالك أموراً شائعة عادة ما تنشب الخلافات والشجارات بين الزوجين بسببها، فيما يلي 5 أسباب شائعة تقف وراء نشوء الخلافات الدائمة بين الزوجين،:
1- المال
غالباً ما تكون الأمور المالية، سبباً رئيسياً في الخلافات والشجارات بين الزوجين، وذلك يعود إلى الاختلاف في كيفية إنفاق النقود بين الزوجين. ولا بد من قيام الزوجين بمناقشة أمورهما المالية وخطط الإنفاق، قبل الزواج أو في بداية الحياة الزوجية، ووضع قواعد ضابطة تحدد سبل الإنفاق الحكيم وتحول دون وقوع خلافات مستقبلية.
2- تقاسم المهام والمسؤوليات
في الكثير من الأحيان تنشأ الخلافات بين الأزواج بسبب سوء تقسيم المهام والمسؤوليات بينهما، فعندما يشعر أحد الزوجين بأنه يتحمل قدراً أكبر من المسؤولية من شريك حياته، يبدأ بالتذمر والشكوى الأمر الذي يؤدي عادة إلى شجارات متكررة. ويكمن حل هذه المشكلة ببساطة باتفاق بين الطرفين يحدد واجبات ومسؤوليات كل منهما على أساس من العدل والمساواة.
3- التسلط وحب الهيمنة
تمر الكثير من العلاقات الزوجية بمشكلة ذات أهمية كبرى، تكمن في تسلط أحد الزوجين على الآخر. فعادة ما يتعرض الطرف المظلوم للكثير من الضغوطات من قبل شريك حياته المتسلط ما يدفعه للتمرد عليه، وهنا تبدأ الخلافات بالبروز والتعاظم.
4- تدخل العائلة
من أكثر الأسباب شيوعاً وراء نشوء الخلافات بين الزوجين، تدخل العائلة والأقارب في حياتهما الشخصية. ومن شأن هذا التدخل السلبي أن يحدث نوعاً من عدم الاستقرار في الحياة الزوجية. لذا لا بد من أن لا يسمح الزوجان لعائلتيهما بالتدخل في شؤونهما، وأن يحلا مشاكلهما بمعزل عن الآخرين.
5- الخيانة الزوجية
عندما يقوم أحد الزوجين بخيانة شريك حياته، تدخل الخلافات إلى حياتهما بعنف، وعادة ما تؤدي هذه الخلافات إلى الانفصال، لأن الكثيرين يجدون صعوبة بالغة في القبول بهذا الأمر في العلاقة الزوجية.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاصار عندك دراهم
كل شي بيجيك لين عندك
حتى الزوجه تبوس يدينك ورجولك
وتلحس حتى أذاااانك👂👂
ولا صار العكس
تسمع الهواش من مسااااافه🤗
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 2 ساعتين
المال 🤔
ممكن ؟؟؟اذا كانت من النوع اللي ماتفكر بالظروف ؟؟ ولاتقدر الوضع اللي هي فيه
فاكيد ماراح يهمها شي الا هات وجيب وابغى زي فلانه وعلانه وهذي مو احسن مني
وفلانه لابسه ماركة مدري ايش والثاتيه شنطة مدري ايش
وكانها ياحرام محرومه بس تطالع لمقتنيات غيرها 😤😤
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.والله الله يعينك ايها الزوج المكلوم 😥 …لان اللي يقهر انها وهي عندها اهلها شرشوحه ماتشوف الريال وعليك تعمل حالها المرفهه اللي ماينرد لها طلب 😤 العينات هذه لابد من التعامل معها من البدايه بحزم ✋
مع وضع اللائحه الماديه للوضع الراهن في الصورة …عجبك اهلا وسهلا ماعجبك هذا بيت اهلك 😊
عشان تريح راسك من البدايه
غييييوووورررر[ عدد التعليقات: 818 ] نشر منذ 1 ساعة
ايام في غلبها وايام نغلبها ،،،،، وايام فيها سوا والدهر ميالي
المال يحيي رجالن لاحياة ابها ،،،،، كما السيل يحيي الهشيم الدمدم البالي
رحم الله قائلها
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 13602 ] نشر منذ 27 دقيقة
من الأخير 😆!
هونوها وتهون ترى المشاكل ملح الحياه وما في مشكله الا ولها حل إن شاء الله 😝