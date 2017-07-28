أحذري 6 عادات يومية تدمّر بشرتك - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تسعى معظم النساء إلى الحصول على بشرة نقية وجذابة باستعمال مستحضرات العناية بالبشرة واتباع حميات غذائية تساعد على ذلك.

ويغفل الكثيرون عن بعض العادات اليومية التي تؤثر سلبياً على صحة البشرة، وأوردت صحيفة تايمز أوف إنديا، مجموعة من هذه العادات التي يجب الابتعاد عنها للحفاظ على نضارة وجمال البشرة.

1- ترك مساحيق التجميل أثناء النوم

ينصح الأطباء وخبراء التجميل بإزالة وتنظيف البشرة من مساحيق التجميل قبل النوم لما لها من ضرر بالغ على الجلد، حيث تشكل حاجز يمنع الخلايا من التنفس ويسبب ذلك أمراض مختلفة للجلد بالإضافة إلى تراكم الجراثيم والبكتيريا فيها.

2- تناول كميات كبيرة من القهوة

برغم أن القهوة تساعد على تزويد الجسم بالطاقة أثناء النهار، إلا أن تناول كميات كبيرة منها يسرع في شيخوخة الجلد وظهور التجاعيد، ويفضل تناول كوبين من القهوة يومياً على أبعد حد.

3- الكلور

يسبب الكلور جفاف البشرة عن طريق امتصاص الرطوبة منها، لذلك يجب تنظيف الجسم بشكل جيد بمسحوق مناسب لإزالة آثار الكلور بعد السباحة في الأحواض التي يتم تعقيمها به.

4- جلسات علاج البشرة والساونا

يمكن أن يسبب التعرض المتكرر لجلسات علاج البشرة إلى ضعف مرونة الجلد وإصابته بالترهلات، بالإضافة إلى إضعاف الكولاجين الذي يحافظ على صحة ونضارة البشرة، لذلك ينصح بترك فاصل زمني مناسب بين هذه الجلسات لإتاحة فرصة لتجدد خلايا الجلد.

5- العبث بالبثور

يحاول الكثير من الذين يعانون من البثور وحب الشباب التخلص منها عن طريق العبث بها ومحاولة إفراغها من محتواها بالضغط عليها، ويؤدي ذلك إلى دفع البكتيريا والاوساخ إلى التغلغل عميقاً داخل الجلد مسببة آثار وندب دائمة، لذلك ينصح بعدم العبث بالبثور واستخدام العلاجات المناسبة التي يصفها الطبيب.

6- الهواتف النقالة

أثبتت الابحاث والدراسات أن استعمال الهاتف النقال لوقت طويل يؤدي إلى ظهور حب الشباب بسبب تراكم البكتيريا والجراثيم على شاشة الهاتف نتيجة الاستعمال المتواصل، وتنتقل هذه الميكروبات إلى الوجه مسببة ظهور البثور والأمراض الجلدية المختلفة.