بالفيديو.. زوجة تلقن زوجها الخائن وعشيقته درسا قاسيا - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

أقدمت زوجة غاضبة من تشيلي على التصارع مع زوجها وتعتدي بالضرب على عشيقته التي تبين أنها إحدى أقاربها.

ظهرت الزوجة في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الأجتماعي تطلب من زوجها فتح أبواب سيارته حتى تتمكن من مواجهة عشيقته، لكنه رفض فتح الباب في محاولة لتهدئتها لكن جهوده باءت بالفشل، وبدأت بركل السيارة للوصول إلى العشيقة في الداخل.

واضطرت الزوجة إلى تحطيم نوافذ السيارة بمساعدة بعض المارة، حيث وصلت الشرطة في الوقت المناسب، وتمكنت من الفصل بين مثلث الحب الغريب.