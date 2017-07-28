بالفيديو.. حرامي يتظاهر بأنه شبح ليهرب من مسرح الجريمة - صحيفة صدى الالكترونية

مليكة فؤاد(صدى):

تداول رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو طريف للص حاول التسلل من مسرح الجريمة متظاهرا بأنه شبح.

كان اللص يحاول الفرار من إحدى الشقق في تشيوانتشو بمقاطعة فوجيان، جنوب شرق الصين، عندما أدرك أن هناك كاميرا تقوم بتصويره.

وظهر اللص يصعد الدرج في البداية بهدوء، وعندما رصد الكاميرا اختفى لمدة 20 دقيقة، ثم عاد مرة أخرى مرتديا غطاء أبيض ليبدو كشبح قبل الفرار من مكان الحادث.