بالفيديو.. تقديم قهوة إسبريسو في قشر البيض - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

تدالو رواد ومستخدمي مواقع التواصل الأجتماعي مقطع فيديو ، يرصد لقطات من داخل مقهى ” Hardware Societe ” في ملبورن أستراليا لموظف يقدم قهوة الإسبريسو في قشر البيض ، حيث أصبح متاح لمحبي القهوة تجربة مستوى جديد من قهوتهم المفضلة في كوب مختلف.

وتظهر اللقطات موظف محترف يمسك بقشر بيضة ويصب اللبن على القهوة لرسم أشكال رائعة.

جذب كوب القهوة الجديد اهتمام مستخدمي تطبيق إنستجرام، لكن الآراء تضاربت، فالبعض شعر بالاشمئزاز من الفكرة الجديدة، وآخرون نالت إعجابهم.