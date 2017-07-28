4 طرق للتعامل مع شريك حياتك المتسلط - صحيفة صدى الالكترونية

وكالات(صدى):

يواجه الكثير من الأزواج معضلة صعبة في علاقتهم مع شريك حياتهم تجعل من حياتهم معه جحيماً لا يطاق. وتتمثل هذه المعضلة بكون شريك الحياة شخصاً متسلطاً ومحباً للسيطرة. والعيش مع شريك حياة مسيطر ومهيمن يمكن أن يكون محبطاً للغاية، وخاصة إن كنت تكن له قدراً كبيراً من الحب.

غير أن السلوك المتسلط من شريك الحياة، يتحول إلى مدعى قلق وعامل عدم استقرار كبير في العلاقة الزوجية، ومع مرور الوقت يصبح هذا السلوك منفراً بشكل كبير ويؤثر بشكل سلبي على العلاقة الزوجية. ولا بد من معرفة الطريقة المثلى للتعامل مع شريك الحياة المسيطر، لذا فقد أورد موقع “تايمز أوف إنديا” عدة طرق ناجعة للتعامل مع هذا النوع من السلوك، على النحو التالي:

1- حاول ألا تتجاهل السلوك المتسلط من شريك حياتك، لأن تجاهله يؤدي إلى تمادي الشريك في هذا السلوك، ما يزيد الضغوط عليك ويصبح من الصعب حل هذه المشكلة بينكما.

2- كن واضحاً وحازماً مع شريك حياتك حيال هذا الموضوع وتأكد من أن تجعله يعرف بأنك لا توافق على سلوكه المزعج، وحاول ألا تترك المشكلة دون حل.

3- لإيقاف شريك حياتك من السيطرة عليك، يجب أن تتوقف عن إعطائه كل ما يريد. وتأكد من إخباره بأنك تستطيع أن تكون مستقلاً في حياتك، فبمجرد السماح لشريك حياتك بالتدخل في كل جوانب حياتك، فإنه سيبدأ بالسيطرة عليك ويتمادى في هذا السلوك.

4- اعمل على أن تكون علاقتك مع شريك حياتك متكافئة، وإن شعرت بأنه لا يفهم هذا الأمر، عليك أن تناقشه على الدوام بخصوص هذا الأمر. وإن لم تجد محاولاتك نفعاً، قم بطلب المساعدة من العائلة أو الأصدقاء، أو اللجوء إلى مستشار بالعلاقات الزوجية.