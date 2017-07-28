ارتباك في البنتاجون بشأن المتحولين جنسيا - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وجه قائد القيادة المركزية الأمريكية أمس الخميس مذكرة تفيد بأنه لا تغيير حتى الآن فى سياسات وزارة الدفاع (البنتاجون) الخاصة بالجنود المتحولين جنسيا بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن خططه لمنعهم من الخدمة والذى فاجأ كبار الضباط.

واستهل الجنرال جوزيف دانفورد مذكرته الموجهة لكبار القادة بالإقرار بجود حالة من الغموض بعد إعلان ترامب.

وكتب دانفورد يقول ” أعرف أن هناك تساؤلات بشأن ما أعلنه الرئيس أمس عن السياسات الخاصة بالمتحولين جنسيا “.

وأوضح ” ليست هناك تعديلات على السياسة الحالية إلى أن يتلقى وزير الدفاع توجيهات الرئيس ويصدر تعليمات بالتنفيذ “.

ولم تعبر المذكرة عن دعم أو رفض لقرار ترامب، حيث قال دانفورد ” سنعامل كل أفرادنا باحترام “.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن عن هذه الخطط صباح الأربعاء، فى سلسلة من التغييرات وقال إنه سيمنع المتحولين جنسيا من الخدمة فى الجيش الأمريكى وهى خطوة تلقى قبولا بين البعض فى قاعدة تأييده السياسية المحافظة لكنه أثار ارتباكا كبيرا بين أفراد الجيش وأفراد قوات الاحتياط من المتحولين جنسيا الذين يقولون إن الأعداد بالآلاف.