عملية إنقاذ رهائن في نيجيريا تسفر عن 30 قتيلاً - صحيفة صدى الالكترونية

أبوجا(صدى):

قتل 30 شخصا على الأقل بينهم مدنيون وعسكريون بعد عملية إنقاذ فريق للتنقيب عن النفط خطفه متشددون يشتبه بأنهم من جماعة بوكو حرام في شمال شرق نيجيريا.

ويضم فريق التنقيب موظفين في شركة النفط الوطنية وباحثين جامعيين فيما نفذ محاولة الإنقاذ الجيش وحراس مدنيون.

وكان الجيش النيجيري قد أصدر بيانا يوم الأربعاء الماضي، قال فيه إنه أنقذ كل موظفي شركة النفط الحكومية المخطوفين، وأضاف أنه انتشل جثث تسعة جنود ومدني واحد خلال إنقاذه للموظفين الذين كانوا ضمن فريق الأبحاث.

وأفاد مصدر عسكري في شمال شرق البلاد طلب عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث إلى وسائل الإعلام أن 12 عسكريا في المجمل قتلوا.

ويعاني شمال شرق نيجيريا منذ ثماني سنوات من عنف المتشددين الذى راح ضحيته 20 ألفا على الأقل وأجبر نحو 2.7 مليون شخص على الهروب من منازلهم.