" العمل ": نستهدف توطين قطاع مراكز الاتصال - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل، أمس ” الخميس ” ، أن أحد القطاعات التي تستهدفها الوزارة بالتوطين هو قطاع مراكز الاتصال.

جاء ذلك عندما علق أبا الخيل على تغريدة كتبها أحد المغردين قال فيها إنه فوجئ أثناء اتصاله برقم خدمة العملاء التابع لإحدى شركات الاتصالات بوافد عربي يرد عليه، وعند سؤاله عن الموقع الذي يتحدث منه رفض الإجابة.

وكتب المغرد مخاطباً الشركة: ” فوجئت – عند إتصالي بخدمة العملاء – بوافد عربي يقوم بخدمتي.. سألته: من أين تتحدث معي؟ فرفض الإجابة.. سؤالي: أين السعوديون؟ ” ، وعلق متحدث الوزارة على التغريدة قائلاً: ” نشاط مراكز الاتصال هو أحد الأنشطة المستهدفة بالتوطين، وبمشيئة الله تتصل ويرد عليك شاب أو شابة.. سعوديون فقط “.

يذكر أن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تستهدف توطين عدة قطاعات في القطاع الخاص، وتمكنت من إحلال موظفين سعوديين بدلاً من الأجانب في عدة قطاعات، كقطاع الاتصالات على مستوى المملكة، وقطاع المجمعات التجارية في بعض المناطق.