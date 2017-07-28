أبو الغيط: سيتم نقل قرارات وزراء الخارجية العرب بشأن القدس للأمم المتحدة - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

صرح الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بأنه سيتم نقل القرارات التي صدرت عن الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالقاهرة بشأن الاعتداءات على المسجد الأقصى للأمم المتحدة.

وعقد أبو الغيط مؤتمراً صحفياً عقب الاجتماع بحضور وزير خارجية الجزائر عبدالقادر مساهل، ووزير خارجية الأردن أيمن الصفدي ووزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وقال: ” سأسعى إلى اطلاع سكرتير الأمم المتحدة على تلك القرارات “.

وعبر عن ثقته من أن وزراء الخارجية سوف يجرون اتصالات مع الجانب الأمريكي والأمم المتحدة لدفعهم وتحمل مسؤولياتهم تجاه القرارات الصادرة.

كما قال وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن سلطات الاحتلال أدخلت أعدادًا كبيرة من الجنود إلى ساحات المسجد الأقصى اليوم وقامت باستعمال القنابل الصوتية والقنابل الغازية من أجل إفساد فرحة الشعب الفلسطيني.

وأوضح ” سنعمل على إفشال هذا التصعيد الإسرائيلي المستهدف والمقصود وسنعمل على توفير الترتيبات المطلوبة من أجل أن يكون هناك دخول منتظم من طرفنا كفلسطينيين لساحات الأقصى من أجل الصلاة فيه”.

وشدد المالكي أن الفلسطينيين لا يسعون إلى التصعيد وسيكون يوم غد الجمعة اختبار لمدى جدية إسرائيل والتزامها باحترام الوضع القائم, و أن أي تصعيد من قبل إسرائيل يجب أن يتم معالجته بشكل جماعي عربي انطلاقًا مما تم إقراره اليوم في المجلس لأنها مسؤولية عربية جماعية وليست مسؤولية فلسطينية فردية.