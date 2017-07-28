وزير خارجية فلسطين: نقدر جهود خادم الحرمين الشريفين المتواصلة لحماية المسجد الأقصى - صحيفة صدى الالكترونية

القاهرة(صدى):

عبر وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي عن تقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – على جهوده المتواصلة لحماية المسجد الأقصى، وإلى ملوك ورؤساء العرب والمنظمات الإِقليمية, على تدخلهم المستمر والفاعل لإلزام إسرائيل باحترام الوضع القائم التاريخي والقانوني في المسجد الأقصى التي تكللت مع الجهود الفلسطينية بالنجاح.

جاءت كلمة المالكي خلال الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب بالقاهرة اليوم حيث قال: إن معركة القدس المحتلة بدأت ولن تنتهي إلا بزوال الاحتلال الإسرائيلي، مبرزًا محاولات إسرائيل منذ خمسين عامًا لفرض سيادتها عليها.

وأوضح : أنه من خلال هذه الاعتداءات والانتهاكات أرادت إسرائيل اختبار مدى ما يمكن أن تصل إليه ردود فعل الأمتين العربية والإسلامية لحماية المسجد الأقصى، مؤكدًا أن أهل القدس قالوا كلمتهم بأن القدس ومقدساتها لنا وهي عاصمتنا.

كما بين الوزير المالكي أن القضية بأكملها ليست أمنية وإنما سياسية خالصة وعندما قرروا إزالة البوابات فقد أثبتوا أن الموضوع سياسي وليس أمني، مشددًا على أن أهل القدس سيظلون على أهبة الاستعداد للدفاع عن المقدسات الإسلامية والمسيحية وسيظلون العيون الساهرة المرابطة حول المسجد الأقصى وحول القدس، كما أن القيادة الفلسطينية واكبت هذه الاعتداءات الاسرائيلية غير المسبوقة بالتنسيق الحثيث مع الأشقاء على أعلى المستويات