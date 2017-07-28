محافظ القرى: يتفقد مركز الإرشاد السياحي بنخال ويحضر فعاليات فرقة الفنون ببيت البادية - صحيفة صدى الالكترونية

إابراهيم الزهراني(صدى):

تفقد محافظ القرى الاستاذ خالد بن عبد الله العبيلان، مساء اليوم الخميس مركز الاستقبال والارشاد السياحي بمركز نخال كما حضر الفعاليات التي نفذتها فرقة الفنون ببيت البادية.

كان في استقبال محافظ القرى لدى وصولة لمركز نخال، رئيس مركز نخال الاستاذ عبدالله علي الزهراني ومدير العلاقات العامة والاعلام والتطوير السياحي الاستاذ عبدالعزيز الحريري ورئيس لجنة الثقافة والفنون الاستاذ محمد سعيد عواض الزهرني.

بدأ ” العبيلان ” جولته بتفقد مركز الاستقبال والارشاد السياحي وأطلع على ما يحتويه من خرائط وبرشورات والأدلة السياحية لكافة محافظات منطقة الباحة، فيما التقى محافظ القرى عدد من الزوار والسياح، واطلع مل يتم تقديمة لهم من خدمات سياحية.

بعد ذلك أنتقل محافظ القرى ومرافقيه لبيت البادية الواقع بمنتزه نخال الوطني، حيث أدت فرقة الفنون الشعبية بمحافظة القري للفنون عدد من الألوان الشعبية المنوعة من مورث المنطقة، وبحضور عدد من الزوار والسياح. وشهد الحضور وزوار المتنزه فعالية العرضة الشعبية وبعض الفقرات المنوعة منها العرضة الجنوبية والشيلات الوطنيه.