 ⁠⁠⁠⁠⁠فتاة سورية تسخر من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

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    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠فتاة سورية تسخر من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن

⁠⁠⁠⁠⁠فتاة سورية تسخر من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن
سعيد العجل(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم تغريدة لفتاة سورية تسخر بعد قبولها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ونشرت السورية عبر حسابها الخاص علي ” تويتر ” قائلة: ” اخذنا مكان السعاودة الحمد لله يارب ” .

وأفاد مصدر لـ ” صدى ” ، أنه جاري متابعتها قانونيًا، وذلك بعدما أثارت التغريدة غضب مستخدمي مواقع التواصل، مطالبين بوضع سعوديه مكانها.

 

 


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16 تعليق

[ عدد التعليقات: 807 ] نشر منذ 1 ساعة

اذا اكرمت الكريم ملكته
وان اكرمت اللئيم تمردا

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ 1 ساعة

بنتي لها سنتين تقدم وفوق90 وهذا تاخذها بارده الله لايوفقهم

[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة

ولا ما بدها كلام
ومعروف الخطا من وين جاي ومن اساسه
………

[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 1 ساعة

افصلؤها بنت ………..

[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 1 ساعة

عايشين من خيرنا ويتطاولون علينا 🙊🙊
..
بس صدقق انهم ……. ولايبين المعرؤف والجميل فيهمم 👍🏻👍🏻👍🏻

[ عدد التعليقات: 4837 ] نشر منذ 1 ساعة

سود الله وجه من وقع قبولك يا علوية

[ عدد التعليقات: 143 ] نشر منذ 1 ساعة

مايقول (سعاودة) الا حوثي وصخ

[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 57 دقيقة

ولن ترضى عنك الاجانب يابلدي

[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 54 دقيقة

اكثر عبارة ريحتني السطر الاخير 😂
يعني هي ملاحقةة قانونياا .. 👍🏻👍🏻
..

[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 49 دقيقة

كثير من الفلسطز كذلك ينكرون الجميل انظر لهاشتاق الاقصى اليوم بعد اتصالات خادم الحرمين الشريفين
تجد قطرائيل الذين في الدوحه سفارة الصهاينه
والفلسطز الذي لايثمر به معروف

[ عدد التعليقات: 8739 ] نشر منذ 42 دقيقة

الله يمحيهم كلهممم اهل ذيكك الجهات 🙊👍🏻

[ عدد التعليقات: 400 ] نشر منذ 25 دقيقة

انتبهوا لتعليقاتكم ، بعض الكلاب يدخلون بحسابات وهمية لمواقع التواصل الاجتماعي لتحريضنا ضد إخوتنا المقيمين ، فاحذروا الفتن والمفتنين عليهم من الله ما يستحقون .

[ عدد التعليقات: 97 ] نشر منذ 23 دقيقة

عليها من الله ما تستحق

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