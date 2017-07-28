⁠⁠⁠⁠⁠فتاة سورية تسخر من جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم تغريدة لفتاة سورية تسخر بعد قبولها بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن.

ونشرت السورية عبر حسابها الخاص علي ” تويتر ” قائلة: ” اخذنا مكان السعاودة الحمد لله يارب ” .

وأفاد مصدر لـ ” صدى ” ، أنه جاري متابعتها قانونيًا، وذلك بعدما أثارت التغريدة غضب مستخدمي مواقع التواصل، مطالبين بوضع سعوديه مكانها.