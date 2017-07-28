مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط يستقيل من مجلس الأمن القومي - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

استقال الكولونيل الأمريكي المتقاعد ديريك هارفي، مستشار الرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط؛ من مجلس الأمن القومي اليوم الخميس.

عمل ” هارفي ” ضابطًا بالمخابرات وخدم في العراق وأفغانستان، ورجحت مصادر أنه أقيل من مجلس الأمن القومي.

من جانبه؛ أكد مايكل أنتون، المتحدث باسم مدير مجلس الأمن القومي رحيل ” هارفي ” ، قائلاً ” الجنرال إتش.آر. مكماستر مدير المجلس يقدر كثيرًا خدمات ديريك هارفي لبلاده كضابط بالجيش، إذ خدم بلاده ببسالة في الميدان، ولعب دورًا مهما في زيادة القوات الناجحة في العراق، بالإضافة إلى خدمته في الكونجرس وفي إدارة ترامب.. وتعمل الإدارة مع الكولونيل هارفي لتحديد المواقع التي يمكن الاستفادة فيها من خلفيته وخبراته ” .