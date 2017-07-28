" داعش " يقطع آذان 23 من عناصره في العراق - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

قال مصدر محلي في محافظة نينوى، اليوم الخميس، إن تنظيم ” داعش ” قطع آذان 23 من عناصره الهاربين من معارك الساحل الأيمن بنينوى.

وتابع: أن قاضي ما يسمى بالمحكمة الشرعية في داعش أصدر، قرارًا بقطع آذان 23 من عناصر التنظيم من الهاربين من معارك الساحل الأيمن في نينوى، بسبب التخاذل في جبهات القتال وترك مواقع في خطوط التماس والمواجهة ” ، مبينًا أن ” أغلب العناصر المعاقبين هم من السكان المحليين ” .

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن ” التنظيم نفذ الحكم في محكمة في أحد مقراته بقضاء تلعفر (55 كم غربي نينوى) ” ، مشيرًا إلى أن ” التنظيم قطع الجزء العلوي من آذانهم بعد أن تمت تلاوة الحكم، ونقلهم إلى محتجز في ذات المنطقة ” .