بالفيديو .. غلق سوق تٌجاري في البحرين بسبب خلاف بين سيدتين ورجل - صحيفة صدى الالكترونية

نورة الشهري(صدى):

تداول رواد ومستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ، مقطع فيديو لخلاف بين إمرأتين ورجل في سوق البحرين تسببا في إزدحام شديد وإغلاق الطريق على إثره.

فيما ذكر النشطاء أن الخلاف يرجع إلى أن السيدتين تأخرتا في تحريك سيارتهما مما إضطر أحد الأشخاص للطرق على نافذة السيارة وأمرهن بالتحرك إلا أن ذلك أثار غضبهن وبدأن بالصراخ ليبدأ الناس بالتجمع حولهن .

فيما قمن بالاتصال على الشرطة البحرينية التي حضرت وأخذت كلا الطرفين لتحل القضية في مركز الشرطة .