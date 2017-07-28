بالفيديو .. دنيا بطمة تنشر أسم كريم تستخدمه لتبييض المناطق الحساسة - صحيفة صدى الالكترونية

المنامة(صدى):

شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها على ” سناب شات ” بمقاطع فيديو من داخل احدى الصيدليات وتقوم بعرض مجموعة من مستحضرات التجميل التي تستخدمها في حياتها اليومية.

وعرضت الشابة المستحضرات التي تستخدمها للشعر وسواد العيون، وأيضاً كريم تبييض الوجه والرقبة ومعهما المناطق الحساسة، وأعلنت عن اسمه إضافة الى غسول للمنطقة نفسها.

وكانت نشرت مقطع فيديو داخل عيادة وأعلنت عن قيامها بجلسات لتنظيف بشرتها وأيضاً لوضع كمية من البوتوكس على جبهتها.