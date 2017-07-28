بالفيديو .. دنيا بطمة تنشر أسم كريم تستخدمه لتبييض المناطق الحساسة - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو .. دنيا بطمة تنشر أسم كريم تستخدمه لتبييض المناطق الحساسة
شاركت الفنانة المغربية دنيا بطمة جمهورها على ” سناب شات ” بمقاطع فيديو من داخل احدى الصيدليات وتقوم بعرض مجموعة من مستحضرات التجميل التي تستخدمها في حياتها اليومية.
وعرضت الشابة المستحضرات التي تستخدمها للشعر وسواد العيون، وأيضاً كريم تبييض الوجه والرقبة ومعهما المناطق الحساسة، وأعلنت عن اسمه إضافة الى غسول للمنطقة نفسها.
وكانت نشرت مقطع فيديو داخل عيادة وأعلنت عن قيامها بجلسات لتنظيف بشرتها وأيضاً لوضع كمية من البوتوكس على جبهتها.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 2 ساعتين
يااخوان في كريم ب خمسه ريال فقط لاغير
اسمهDelor
للتبيض وللي فيه حساسية بعد الحلاقة
لجميع مناطق الجسم
انا استخدمته بنفسي قسم بالله اطلق من الكريمات الغالية
وب ٥ريال فقط
جربوه ومابتندمون
وترى الصيدلي مايعلم يبي يبيع الغالي
لكن هذا اسمه وخذوه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17903 ] نشر منذ 2 ساعتين
لاتصدقون دنيا فقمه
جالسه تروج دعايات فقط لاغير
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 1 ساعة
هههههه
انتي سوداء وش تبيضين وش تخلين 😊
انتي🤔
يبي لك بانيو تعبينه خلطة كريمات تراكيز قويه
وكل يوم تتمرمطين فيه
لعل وعسى يفتح فيك لو جزء بسيط
ٱمِےـل ٱلطٌےـيّےـٱر[ عدد التعليقات: 9656 ] نشر منذ 1 ساعة
مشكله والله لما الوحده ماترضى باللون اللي الله خلقها فيه
💛د̯͡ي̯͡م̯͡🌧[ عدد التعليقات: 5898 ] نشر منذ 1 ساعة
لايكون ناوية تصورين «سيلفي» مع هالمناطق🙈🤔🤔
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إن كان ولابد بتستخدمين كريمات وخرابيط فالوجه أولى لأنه الواجهة مو !!!
الحمدلله و الشكر ع نعمة [ العقل ]