وصول أول أفواج " البعثة الإيرانية " للحج - صحيفة صدى الالكترونية

وصول أول أفواج ” البعثة الإيرانية ” للحج
شهد مطار المدينة صباح اليوم الخميس، وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية وعلى متنها 230 من الموظفين الإيرانيين المسؤولين عن خدمة الحجاج الإيرانيين خلال موسم حج هذا العام.
ويذكر أن البعثة الإيرانية التي جاءت خصيصًا لخدمة الحجاج الإيرانيين خلال موسم حج هذا العام تضمنت عددًا من الأطباء والطباخين وعددًا من الموظفين الآخرين.
وكان المدير العام لتخطيط وإيفاد الحجاج بمنظمة الحج والعمرة الإيرانية قد صرح في وقت سابق أنه من المتوقع أن يقوم 86,500 حاج إيراني بأداء مناسك الحج هذا العام ومن المنتظر أن يصل هؤلاء الحجاج على متن 335 رحلة طيران، ومن المنتظر أن يصل أول وفد من الحجاج الإيرانيين في 31 يوليو وستنتهي عودة جميع الحجاج إلى إيران في 25 سبتمبر.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17872 ] نشر منذ 2 ساعتين
قايل لكم مافي شي على ارض الواقع
حقيقي🤔
خالد[ عدد التعليقات: 684 ] نشر منذ 1 ساعة
الله لا يحييهم هذولا مفسدين في الارض وغير مسلمين لا بارك الله فيهم الاسلام في وادى وهم في وادى جايين يخربون ويفسدون لابارك الله فيهم ولا في مذهبهم
اردنيه[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
ليش يا حكومه دخلتوهم على مكه
طيب العام الماضي نجح لانهم مو موجودين
كم انا حزينه الان
ابوسيكل[ عدد التعليقات: 498 ] نشر منذ 56 دقيقة
الله لايحييهم ولكن اش نقول لانستطيع منعم من الحج مع العلم انهم بعيدون عن الاسلام كل البعد
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4671 ] نشر منذ 52 دقيقة
لا اهلآ ولا سهلآ وغير مرحب بكم يااذناب المجوس يا انجاس
د ماجد[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 42 دقيقة
كيف 86الف واكثر
سلامات على اي اساس كل دوله لهم حصه بالعدد ليس بالشكل هذا
د ماجد[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 41 دقيقة
الله يكفينا شر قطرائيل السوسه وعباد القبور الفرس
القرشي[ عدد التعليقات: 1738 ] نشر منذ 33 دقيقة
خلو الرقابة عليهم رقابة صارمة لأن الملالي ممكن يستغل الحج لبث سمومه الوسخة على أرض الحرمين
ويفتعل أمور ممكن تضر بضيوف الرحمن الأخرين … وأمنعوهم من التجول ليلآ حتى لا تتركوا لهم أي
فرصة ممكن ينفذوا فيها أجندة ملاليهم النجس .