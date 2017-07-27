وصول أول أفواج " البعثة الإيرانية " للحج - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهد مطار المدينة صباح اليوم الخميس، وصول أول طائرة تابعة للخطوط الجوية الإيرانية وعلى متنها 230 من الموظفين الإيرانيين المسؤولين عن خدمة الحجاج الإيرانيين خلال موسم حج هذا العام.

ويذكر أن البعثة الإيرانية التي جاءت خصيصًا لخدمة الحجاج الإيرانيين خلال موسم حج هذا العام تضمنت عددًا من الأطباء والطباخين وعددًا من الموظفين الآخرين.

وكان المدير العام لتخطيط وإيفاد الحجاج بمنظمة الحج والعمرة الإيرانية قد صرح في وقت سابق أنه من المتوقع أن يقوم 86,500 حاج إيراني بأداء مناسك الحج هذا العام ومن المنتظر أن يصل هؤلاء الحجاج على متن 335 رحلة طيران، ومن المنتظر أن يصل أول وفد من الحجاج الإيرانيين في 31 يوليو وستنتهي عودة جميع الحجاج إلى إيران في 25 سبتمبر.