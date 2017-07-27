⁠⁠⁠⁠⁠" فورد موتورز " تسحب 117 ألف سيارة بأمريكا الشمالية - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

أصدرت شركة ” فورد موتور ” الأمريكية قرارًا اليوم الخميس، بسحب ما يقرب من 117 ألف سيارة في أمريكا الشمالية، لتغيير مسامير تثبيت المقاعد المعرضة للتشقق.

وتضم قائمة السيارات التي من المقرر سحبها: الشاحنة الخفيفة ” إف 150 ” إنتاج عام 2014، والسيارة الفان طراز ” الفئة إي ” إنتاج عام 2014، والسيارة ” فورد إسكيب ” من فئة السيارات متعددة الأغراض ذات التجهيز الرياضي ” SUV ” إنتاج 2014 و2015، والسيارة ” لينكولن MKC ” إنتاج 2015.

وذكرت ” فورد ” أن مسامير تثبيت المقاعد وأحزمة الأمان في السيارات المعيبة يمكن أن تتحطم، وفي حالة تشقق هذه المسامير فإن تماسك هيكل المقاعد أو أداء نظام أحزمة الأمان يمكن أن يتحطم أو يتوقف بشكل مفاجئ. ويمكن أن يؤدي هذا إلى إصابة الركاب بجراح.

في الوقت نفسه، ذكرت ” فورد ” أنها لم تتلق أي إخطارات بوقوع إصابات ذات صلة بالموضوع. وسيقوم وكلاء ” فورد ” باستبدال المسامير مجانا.