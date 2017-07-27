بالصور.. فريق سعودي يرفع علم المملكة فوق أعلى قمة بركانية بجبال القوقاز - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

نجح فريق سعودي يطلَق عليه ” دروب العرب ” في رفع علم المملكة أعلي جبل ” كازبك ” ، بعد التسلق ويعد أعلى قمة بركانية في سلسلة جبال القوقاز، وهو يقع بالقرب من العاصمة تبليسي في جورجيا.

وأوضح أحد أعضاء فريق ” دروب العرب ” ، دكتور محمد أبو سعدة، أنه تمكن من الصعود لقمة الجبل الأعلى بين سلسلة جبال القوقاز مع رفيقه سعود العسيري فقط، من بين فريق ضم 16 متسلقا سعوديا وكويتيا واثنين من سوريا.

وقال أبان مؤسس فريق دروب العرب، الدكتور صالح الأنصاري، إن المشي استمر في مسارات جبل كازبك بعد عبور الأنهار الجليدية والشقوق الصخرية مسافة 9.5 كلم صعودا لفارق ارتفاع قدره 1700 متر وصولا إلى المخيم الرئيسي.