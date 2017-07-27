مطار الطائف: الحركة الجوية تعمل بشكل طبيعي - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

أصدر مطار الطائف الدولي، بيانًا رسميًا اليوم الخميس، أكد فيه أن حركة الطيران تعمل بشكل طبيعي، بعد محاولة الهجوم الصاروخي التي استهدفت مكة المكرمة مساء اليوم.

وتصدت القوات الجوية بالمملكة، لصاروخ أُطْلِقَ من الأراضي اليمنية قبل وصوله إلي مكة المكرمة.

وأفادت مصادر لـ ” صدي ” ، بأن صواريخ ” باتريوت ” الدفاعية تصدت للصاروخ في سماء محافظة الطائف قبل وصوله إلي مكة المكرمة، بعد كيلوات من بيت الله الحرام، وتناثرت شظايا الصاروخ بعد صده من قِبَل الدفاعات الجوية السعودية، دون وقوع أي إصابات أو خسائر.