 ⁠⁠⁠⁠⁠الجوفي: " قريبًا وثائق ومؤامرات ومخططات جرذان الخليج " - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 27

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠الجوفي: ” قريبًا وثائق ومؤامرات ومخططات جرذان الخليج “

⁠⁠⁠⁠⁠الجوفي: ” قريبًا وثائق ومؤامرات ومخططات جرذان الخليج “
نايف السالم(صدى):

قال الإعلامي سلطان بن نواف الجوفي، ” قريبًا بالصوت والصورة والوثائق مؤامرات ومخططات جرذان الخليج .

ونشر ” الجوفي عبر تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: قريبًا.. بالصوت والصورة والوثائق.. مؤامرات ومخططات جرذان الخليج.. #مصر #السعودية #الكويت #الامارات #البحرين #عمان #قطر #Saudi  ” .

 

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 18 دقيقة

الجوفي كان له صحيفه اسمها النخبه وكان فيها من الأخبار السطوريه التى لا يدركها العقل من كثرة الشفافيه والمصداقية الزائفه وفجأة اختفت الصحيفه مع صاحبها

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