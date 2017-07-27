⁠⁠⁠⁠⁠الجوفي: " قريبًا وثائق ومؤامرات ومخططات جرذان الخليج " - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

قال الإعلامي سلطان بن نواف الجوفي، ” قريبًا بالصوت والصورة والوثائق مؤامرات ومخططات جرذان الخليج .

ونشر ” الجوفي عبر تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: قريبًا.. بالصوت والصورة والوثائق.. مؤامرات ومخططات جرذان الخليج.. #مصر #السعودية #الكويت #الامارات #البحرين #عمان #قطر #Saudi ” .