⁠⁠⁠⁠⁠الجوفي: " قريبًا وثائق ومؤامرات ومخططات جرذان الخليج " - صحيفة صدى الالكترونية

الجوفي: ” قريبًا وثائق ومؤامرات ومخططات جرذان الخليج “
قال الإعلامي سلطان بن نواف الجوفي، ” قريبًا بالصوت والصورة والوثائق مؤامرات ومخططات جرذان الخليج .
ونشر ” الجوفي عبر تغريده عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” قائلا: قريبًا.. بالصوت والصورة والوثائق.. مؤامرات ومخططات جرذان الخليج.. #مصر #السعودية #الكويت #الامارات #البحرين #عمان #قطر #Saudi ” .
ابو نيرسيان[ عدد التعليقات: 722 ] نشر منذ 18 دقيقة
الجوفي كان له صحيفه اسمها النخبه وكان فيها من الأخبار السطوريه التى لا يدركها العقل من كثرة الشفافيه والمصداقية الزائفه وفجأة اختفت الصحيفه مع صاحبها