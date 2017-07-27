هيئة الإحصاء: 13.889 مليون مشتغل ونسبة البطالة 12.7% - صحيفة صدى الالكترونية

علي القحطاني(صدى):

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء، عبر موقعها الرسمي؛ نشرة سوق العمل للربع الأول من 2017، موضحة أن عدد إجمالي المشتغلين من واقع بيانات السجلات الإدارية في المملكة بلغ 13.889.137 فردًا، مقابل 13.944.732 للربع الرابع من 2016.

وبحسب النشرة، فإنَّ إجمالي المواطنين الباحثين عن عمل بلغ 906,552 فردًا، يمثل الذكور منهم 219,017 فرداً، وتمثل الإناث منهم 687,535.

وأظهرت النتائج، من واقع بيانات السجلات الإدارية، أنَّ أعلى نسبة للباحثين عن عمل كانت في الفئة العمرية من 25 إلى 29 سنة، بنسبة بلغت 34.8%.

وأوضحت النشرة أنَّ ما يقرب من نصف الباحثين عن عمل يحملون الشهادة الجامعية، حيث بلغت نسبتهم 50.3% مشيرة إلى أنَّ معدل البطالة الإجمالي في المملكة ” 15 سنة فأكثر ” من واقع تقديرات مسح القوى العاملة خلال الربع الأول من 2017، بلغ 12.7%، بواقع 77.2% للذكور و33.0% للإناث، ومعدل البطالة في المملكة لإجمالي السكان ” 15 عامًا فأكثر ” ، 5.8% بواقع 3.2% و20.3% للذكور وللإناث على التوالي ” .

ولفتت النتائج إلى أن 11.6% من المتعطلين سبق لهم العمل، و31.6% من المتعطلين الذين سبق لهم العمل تركوا عملهم بسبب التسريح من صاحب العمل، وأن 9.4% من المتعطلين سبق لهم التدريب.

وعن معدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان ” 15 سنة فأكثر ” بلغ 55,1%، موزعة بين الذكور 78,0%، والإناث 20,9%، ومعدل المشاركة الاقتصادية لإجمالي السكان ” 15 سنة فأكثر ” بلغ 40.3%.

ووفقًا للسجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، أوضحت النشرة أن عدد إجمالي تأشيرات العمل الصادرة بلغ 314,492 تأشيرة، 3.9% للقطاع الحكومي و49.5% للقطاع المنزلي و46.6% للقطاع الخاص، واستخدم القطاع الخاص 10.9% منها و87.9% لم تستخدم، وإلغاء 1.1%.

وشملت النشرة عدد كبير من البيانات التفصيلية عن العاملين وفق الأنظمة واللوائح الخاضعين لها، والجنسية، والجنس، والعمر، والمنطقة الإدارية، والمستوى التعليمي، بالإضافة إلى بيانات الباحثين عن عمل، ومتوسط الأجر الشهري، وساعات العمل، والعمالة المنزلية.

وتصدر النشرة بشكل ربعي على بيانات ومؤشرات من واقع تقديرات مسح القوى العاملة، وبيانات سوق العمل من واقع السجلات الإدارية لدى الجهات ذات العلاقة، التي تشمل: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الخدمة المدنية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وصندوق تنمية الموارد البشرية، ومركز المعلومات الوطني.

وتطبق النشرة المعايير الدولية في هذا المجال، موفّرة بيانات ومؤشرات شاملة عن سوق العمل في المملكة، لتدعم متخذي القرار وراسمي السياسات الخاصة بالقوى العاملة، وتساهم في بناء قاعدة بيانات خاصة بسوق العمل في المملكة يمكن الاستفادة منها في الإعداد والتخطيط للبرامج التنموية الاجتماعية والاقتصادية المستقبلية.