وفاة أستاذ الدراسات الإسلامية وعضو الإفتاء السابق الشيخ عبدالله الجبرين - صحيفة صدى الالكترونية

وفاة أستاذ الدراسات الإسلامية وعضو الإفتاء السابق الشيخ عبدالله الجبرين
انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.
وسيصلى على جثمان الشيخ يوم غد بعد صلاة الجمعة؛ في جامع الراجحي شرق مدينة الرياض.
وكان الشيخ الجبرين، عمل عضواً في دار الإفتاء بالرياض لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى عمله في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، وكانت له كذل محاضرات ومناشط دعوية عدة ومؤلفات في الفقه والعقيدة.
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17872 ] نشر منذ 3 ساعات
رحمةالله عليه.
alfahd42[ عدد التعليقات: 9212 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمة برحمته
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15738 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30618 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يرحمه ويغفر له ويحسن عزاء اهله ,, آمين ,,