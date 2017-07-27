وفاة أستاذ الدراسات الإسلامية وعضو الإفتاء السابق الشيخ عبدالله الجبرين - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، الشيخ الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الجبرين، أستاذ الدراسات الإسلامية بكلية التربية بجامعة الملك سعود.

وسيصلى على جثمان الشيخ يوم غد بعد صلاة الجمعة؛ في جامع الراجحي شرق مدينة الرياض.

وكان الشيخ الجبرين، عمل عضواً في دار الإفتاء بالرياض لمدة أربع سنوات، بالإضافة إلى عمله في قسم الثقافة الإسلامية بكلية التربية، وكانت له كذل محاضرات ومناشط دعوية عدة ومؤلفات في الفقه والعقيدة.