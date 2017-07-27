آيفون 8.. تعديل موعد وطريقة الطرح في الأسواق - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

كشف تقرير حديث، اليوم الخميس، عن تعديلات استثنائية في موعد وطريقة إطلاق هاتف ” آيفون 8 ” قد لا تسعد الكثير من عشاقه.

واعتادت شركة أبل إطلاق هاتفها الشهير في سبتمبر من كل عام، لكن التقرير الذي نشره موقع ” أبل إنسايدر ” نقلا عمن وصفها بمصادر من داخل سلسلة موردي ” أبل ” ، تشير إلى تعديل كبير.

ووفقا للمصادر فإن إطلاق ” آيفون 8 ” سيتأخر عن موعده السنوي المعتاد، حيث سيكون هذه المرة في أكتوبر، أو ربما نوفمبر المقبل، كما أن طرحه بالأسواق سيكون عبر كميات محددة في البداية.

ولم توضح المصادر سبب التأخير، وما إذا كان مرتبطا بمشكلة تقنية أو بتأخر توريد أيا من مستلزمات الجهاز، أو إذا كان حتى لأغراض تسويقية.

وكانت شركة ” نوديس ” ، المصنعة لحافظات أجهزة أبل، كشفت قبل أيام عما وصف بأكبر تغيير في تاريخ هواتف آبفون.

وأكد ” موقع فوربس ” نقلا عن ” نوديس ” أن الصور المصممة بالحاسوب تظهر التصميم الجديد لـ ” آيفون 8 ” المنتظر، مشيرا إلى أن أهم ما يشد الانتباه هو غياب الزر الرئيسي ” HOME ” عن الشاشة، حيث أصبح الزر جزءًا لا يتجزأ من الشاشة.

ويظهر في الجزء العلوي من الشاشة مكبر الصوت في المنتصف، وعلى جانبيه الكاميرا الأمامية ومستشعرات الإضاءة.

أما في الجهة اليمنى من الجهاز فيظهر زر التشغيل، الذي يبدو كبيرا مقارنة بزر التشغيل الموجود في آيفون 7، بالإضافة إلى أزرار التحكم بالصوت التي جاءت في الجهة اليسرى.

وذكرت تسريبات سابقة أن طول الهاتف سيبلغ 143.5 ميلمتر، وعرضه في حدود 71 مم ، بينما يبلغ سمكه 7.5 مم. وهذه التفاصيل تشير إلى أن آيفون 8 سيكون أكبر من آيفون 7 الذى تبلغ أبعاده (138.3 × 67.1 × 7.1 مم).