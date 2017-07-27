⁠⁠⁠⁠⁠" حزب الله أمريكا " تنظيم إرهابي جديد يصدر أول بيان من لوس أنجلوس - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

وزعت مجموعة تطلق على نفسها ” جيش حزب الله أمريكا ” ؛ بيانًا مطبوعًا باللغة الفارسية في مدينة لوس أنجلوس الأمريكية، هدد بضرب المصالح الأمريكية حال عدم انسحاب القوة البحرية الأمريكية من الخليج العربي.

البيان يحمل تاريخ 22 مارس 2017، ولكن وزعته المجموعة الإرهابية في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، على نطاق واسع بحارة الإيرانيين في مدينة لوس أنجلوس، بالتزامن مع مصادقة الكونجرس على عقوبات جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني.

ويحمل البيان شعارًا قريبًا من ” حزب الله ” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، وحذر القطع البحرية الأمريكية في الخليج من الرد عليها ولكن في الأراضي الأمريكية.

ويحمل البيان بعض المصطلحات التي يستخدمها النظام الإيراني، مثل ” الاستكبار العالمي ” على خصوم النظام، و ” القبضة الحديدية ” للشعوب المسلمة في الشرق الأوسط، ولكن هذا لم يمنع بعض الإيرانيين من سكان الحارة الإيرانية في المدينة؛ من إبلاغ الشرطة المحلية ومكتب التحقيقات الفيدرالي ” FBI ” .

واتخذت الشرطة إجراءات علنية وسرية للكشف عن هوية هذه المجموعة، خاصة بعد تصريحات أحد منظري التيار المتشدد في إيران ويدعى ” حسن عباسي ” ، والخاصة بإنشاء خلايا عملياتية في الولايات المتحدة الأمريكية.