مؤسس " أمازون " يتخطى بيل جيتس ويتصدر قائمة أثرياء العالم - صحيفة صدى الالكترونية

واشنطن(صدى):

سجل سهم ” أمازن دوت كوم AMZN.O ” ارتفاعًا قياسيًا جديدًا خلال تداولات اليوم الخميس، ما دفع ثروة مؤسس الشركة الأمريكية ” جيف بيزوس ” لتصدر قائمة أثرياء العالم، متفوقًا على ” بيل جيتس ” .

وارتفع سهم ” أمازون ” بنسبة 1.8% إلى 1072 دولارًا في تمام الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وبناءً على مستوى حققه السهم مع افتتاح الجلسة عند 1065.92 دولار؛ فإن ثروة ” بيزوس ” قد بلغت 90.9 مليار دولار.

وبالمقارنة، بلغت ثروة المؤسس الشريك لـ ” مايكروسوفت ” ” بيل جيتس” البالغ من العمر 61 سنة؛ 90.7 مليار دولار، بحسب مؤشر ” بلومبرج ” للمليارديرات.

يأتي ذلك وسط ترقب لنتائج الأعمال الفصلية لـ ” أمازون ” في وقت لاحق اليوم، مع توقعات بارتفاع إيرادات شركة التجارة الإلكترونية بنسبة 22% إلى 37.2 مليار دولار وأرباح قدرها 1.42 دولار للسهم.

ويمتلك ” بيزوس ” 17% من ” أمازون ” التي ارتفع سهمها بنسبة 40% هذا العام حتى جلسة أمس، وكان قد استهل عام 2017 وهو بالمرتبة الرابعة في قائمة أثرياء العالم بعد ” جيتس ” و ” وارن بافيت ” و ” أمانسيو أورتيجا ” .