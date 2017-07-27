وزير الإسكان: مشاريع منطقة تبوك أوشكت على الانتهاء لتسليمها للمستحقين - صحيفة صدى الالكترونية

محمود البلوي(صدى):

قال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، إن الوزارة حريصة على اكتمال وجاهزية جميع مشاريعها، تمهيدًا لتسليمها للمواطنين المستحقين للدعم السكني ممن تقدّموا على البوابة الإلكترونية، ضمن برنامج الوزارة لتسليم 280 ألف منتج سكني خلال 2017.

جاء ذلك خلال تفقد ” الحقيل ” مشروع إسكان تبوك الأول والثاني، وزيارته معرض الوحدات السكنية التي تباع على الخارطة، ووقف على فرع الوزارة بمنطقة تبوك، وفرع صندوق التنمية العقارية، ضمن جولة لتفقد مشاريع الوزارة بتبوك.

وأشار ” الحقيل ” إلى أن معظم مشاريع منطقة تبوك باتت على وشك الاستلام النهائي، مؤكداً أن جميع مشاريع الإسكان في المنطقة تسير وفق الجدول الزمني المعد لها.

يُذكر أن وزارة الإسكان بدأت مطلع العام الجاري تخصيص وتسليم 280 ألف منتج سكني وتمويلي على المستفيدين في مناطق المملكة كافة، تشمل وحدات سكنية تأخذ شكل الفلل والشقق، كذلك الأراضي المجانية، إضافة إلى تمويل مدعوم، إذ تم تخصيص وتسليم أكثر من 127 ألف منتج سكني وتمويلي منها حتى الآن.