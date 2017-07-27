نائب أمير المنطقة الشرقية يزور رجال الأمن المصابين - صحيفة صدى الالكترونية

خالد الضبيبي(صدى):

زار صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية، رجال الأمن الذين أصيبوا خلال عملية أمنية بحي المسورة في ” العوامية ” ، والتي أسفرت عن القبض على عدد من الإرهابيين.

ونقل سموّه للمصابين تمنيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبد العزيز أمير المنطقة الشرقية حفظهم الله؛ بالشفاء العاجل، وأن يمنّ عليهم بالصحة والعافية.

وأكد الأمير أحمد بن فهد خلال الزيارة؛ وقوف رجال الأمن سدًا منيعًا في وجه كل من يحاول العبث بأمن الوطن والمواطنين، مشدّدًا على أن الوطن سيظل آمنًا مطمئنًا، ولن تستطيع الفئة الضالة تنفيذ مخططاتها في ظل وجود أبطال يقدمون أرواحهم من أجل حماية الوطن ومقدساته وأبنائه، وكل من يقيم على أرضه.

وعَبَّرَ المصابون عن شكرهم وتقديرهم للقيادة الحكيمة على الرعاية والاهتمام، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على الزيارة وما يجدونه من رعاية صحية من قبل القائمين على المستشفى مؤكدين عزمهم على مواصلة واجبهم في الدفاع عن تراب الوطن ومقدساته ومواطنيه.