إصابة 4 عراقيين بانفجار قرب مطعم في كركوك - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

أفاد مسؤول عراقي، اليوم الخميس، بأن أربعة اشخاص أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة مركونة قرب مطعم في ناحية سليمان بيك جنوبي مدينة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وقال قائمقام قضاء طوز خرماتو شلال عبدولفي تصريح صحفي، إن سيارة مفخخة كانت مركونة قرب مطعم عباس على طريق قضاء الطوز في ناحية سليمان بيك، انفجرت عن طريق التحكم عن بعد، مما أدى إلى إصابة لاعبين لنادي النفط الرياضي لكرة القدم، ومدنيين اثنين آخرين قرب المطعم.

وأوضح أن السيارة المفخخة كانت تحمل مواد متفجرة وثلاثة صواريخ لزيادة حدة التفجير، لكنها لم تتفجر جميعها.