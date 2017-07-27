إصابة مواطن مصري جراء انفجار لغم أرضي ببنغازي - صحيفة صدى الالكترونية

طرابلس(صدى):

أُصيب مواطن مصري يدعى، شعبان محمد فرغلي جراء انفجار لغم أرضي في منطقة الصابري بمدينة بنغازي شرق البلاد .

وقالت مسؤولة مكتب الإعلام بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث فاديا البرغثي في تصريح صحفي، اليوم الخميس، إن فرغلي (33 عامًا) مصري الجنسية أُصيب بشظايا اللغم الأرضي الذي انفجر في منطقة الصابري.

وأوضحت البرغثي، أن فرغلي أحد أفراد العمالة الوافدة في بنغازي ومقيم بمنطقة بن يونس، مؤكدة أن حالته الصحية مستقرة، ويتلقى الخدمات الصحية والرعاية اللازمة بمستشفى الجلاء للجراحة والحوادث.