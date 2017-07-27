كحيلان غير قلق من انسحاب صلة - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

ظهر رئيس نادي النصر الأمير فيصل بن تركي، مرتاحاً قبيل انطلاقة لقاء فريقه أمام فتح الرباط في البطولة العربية أثناء توجهه للمنصة الرئيسية المعدة لكبار الشخصيات في ملعب الإسكندرية التاريخي بالرغم من الأزمة التي يعيشها بانسحاب الشريك الاستراتيجي صلة من رعاية النصر.

وقال كحيلان: فتح الرباط ليس بالسهل طموحنا بأن نقدم المستوى المأمول في البطولة نحن وكذلك شقيقنا الهلال وأي ناد سعودي يشارك في منافسات خارجية، مشيراً إلى أنه ينتظر تطور البطولة أكثر فأكثر قائلاً: أتمنى أن أرى البطولة في تطور مستمر من سنة إلى سنة وأن تعود القوة لتوهجها وعنفوانها وهنا أشكرأخي الأمير تركي بن خالد رئيس الاتحاد العربي على هذا التجمع ما بين الإخوة العرب في مصر الشقيقة.