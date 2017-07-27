ائتلاف المعارضة القطرية: تميم يطلق زوجته بسبب " السيلفي العاري " - صحيفة صدى الالكترونية

الدوحة(صدى):

قالت أستاذة القانون الدولي، نوف بنت أحمد آل ثاني، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، إن تميم بن حمد أمير قطر؛ طَلَّقَ زوجته ” نورة هذال الدوسري ” .

وأوضحت نوف بنت أحمد آل ثاني، في تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التدوينات ” تويتر ” ، أن ذلك بسبب تورط نورة الدوسري وشقيقتها في تسريب صورة سيلفي لتميم يظهر فيها شبه عاري أمس الأربعاء، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.