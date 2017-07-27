 ائتلاف المعارضة القطرية: تميم يطلق زوجته بسبب " السيلفي العاري " - صحيفة صدى الالكترونية

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ائتلاف المعارضة القطرية: تميم يطلق زوجته بسبب ” السيلفي العاري “

ائتلاف المعارضة القطرية: تميم يطلق زوجته بسبب ” السيلفي العاري “
الدوحة(صدى):

قالت أستاذة القانون الدولي، نوف بنت أحمد آل ثاني، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، إن تميم بن حمد أمير قطر؛ طَلَّقَ زوجته ” نورة هذال الدوسري ” .

وأوضحت نوف بنت أحمد آل ثاني، في تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التدوينات ” تويتر ” ، أن ذلك بسبب تورط نورة الدوسري وشقيقتها في تسريب صورة سيلفي لتميم يظهر فيها شبه عاري أمس الأربعاء، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

 

 


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7 تعليقات

[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 4 ساعات

الشرهة على موزوة والتفخ
إلي مايربو مثل هذا البزر الملط

[ عدد التعليقات: 13495 ] نشر منذ 4 ساعات

طلقتها والا ماطلقتها الفضيحة وصارت
بس زوجتة ليش تسرب صورتة وش تستفيد🤔

[ عدد التعليقات: 30618 ] نشر منذ 3 ساعات

فضايحهم صارت بجلاجل ,,,

[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 ساعات

اللهم استر عوراتنا في الدنيا والاخره

[ عدد التعليقات: 4837 ] نشر منذ 1 ساعة

الله يقلعك يا تميم الوسخ نظف اباطك يا قذر اف ريحتك

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