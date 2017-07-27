ائتلاف المعارضة القطرية: تميم يطلق زوجته بسبب " السيلفي العاري " - صحيفة صدى الالكترونية

ائتلاف المعارضة القطرية: تميم يطلق زوجته بسبب ” السيلفي العاري “
قالت أستاذة القانون الدولي، نوف بنت أحمد آل ثاني، أمين عام ائتلاف المعارضة القطرية، إن تميم بن حمد أمير قطر؛ طَلَّقَ زوجته ” نورة هذال الدوسري ” .
وأوضحت نوف بنت أحمد آل ثاني، في تغريدة نشرتها على صفحتها بموقع التدوينات ” تويتر ” ، أن ذلك بسبب تورط نورة الدوسري وشقيقتها في تسريب صورة سيلفي لتميم يظهر فيها شبه عاري أمس الأربعاء، والتي انتشرت على نطاق واسع بمواقع التواصل الاجتماعي.
لا يهمونك انا مجنونك[ عدد التعليقات: 285 ] نشر منذ 4 ساعات
الشرهة على موزوة والتفخ
إلي مايربو مثل هذا البزر الملط
نٌےـوِوِ🌸ٱٱٱل[ عدد التعليقات: 13495 ] نشر منذ 4 ساعات
طلقتها والا ماطلقتها الفضيحة وصارت
بس زوجتة ليش تسرب صورتة وش تستفيد🤔
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30618 ] نشر منذ 3 ساعات
فضايحهم صارت بجلاجل ,,,
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17872 ] نشر منذ 3 ساعات
حمد ماعندكم له صورة بعد
قل ياالله
تاخذ موزه ثلاثها😂😂😂😂😂
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 15738 ] نشر منذ 3 ساعات
الله يصلح الحال
بسمة رضا[ عدد التعليقات: 267 ] نشر منذ 3 ساعات
اللهم استر عوراتنا في الدنيا والاخره
الواقع[ عدد التعليقات: 4837 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يقلعك يا تميم الوسخ نظف اباطك يا قذر اف ريحتك