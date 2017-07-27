 ⁠⁠⁠⁠⁠السومة يداعب العويس: الأهلي بيتك لكن لا أرحم أحدًا بالتدريب - صحيفة صدى الالكترونية

  • الخميس 27

    يوليو

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⁠⁠⁠⁠⁠السومة يداعب العويس: الأهلي بيتك لكن لا أرحم أحدًا بالتدريب

⁠⁠⁠⁠⁠السومة يداعب العويس: الأهلي بيتك لكن لا أرحم أحدًا بالتدريب
ماجد محمد(صدى):

نشر اللاعب عمر السومة، مهاجم الأهلي، تغريدة على حسابه الشخصي بموقع ” إنستجرام ” ، يداعب فيها الحارس المنضم حديثًا للملكي محمد العويس بعد وصوله جدة.

وداعب ” السومة ” زميله الجديد، مطالبًا إياه بالاستعداد الجيد، باعتباره مهاجم يخاطب حارس مرمى، قائلاً: ” أهلاً وسهلاً بيتك ومطرحك.. ضبط أمورك قبل لا نرجع من المعسكر.. ترى ما أرحم أحد بالتدريب أنا.. واسأل عني هذول ” .

وكتب حارس مرمى الأهلي ياسر المسيليم، تعليقًا على تدوينة وصورة ” السومة ” يداعبه فيه: ” أقول سيبك الهياط.. وقول الحمد لله إنك بفريقي ” .

 


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