بالفيديو والصور.. الحوثيون يستهدفون مكة بصاروخ للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

عبدالعزيز القثامي(صدى):

تصدت القوات الجوية السعودية، لصاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية قبل وصوله إلي مكة المكرمة.

وأفادت مصادر لـ ” صدي ” ، بأن صواريخ الباتريوت الدفاعية تصدت للصاروخ في سماء محافظة الطائف قبل وصوله إلي مكة المكرمة بعد كيلوات من بيت الله الحرام، وتناثرت شظايا الصاروخ بعد صده من قبل الدفاعات الجوية السعودية، دون أن يذكر أي ضرر.

الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الأماكن المقدسة للمسلمين من قبل من لا يراعون حرمة زمان أو مكان.