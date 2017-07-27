بالفيديو والصور.. الحوثيون يستهدفون مكة بصاروخ للمرة الثانية - صحيفة صدى الالكترونية

بالفيديو والصور.. الحوثيون يستهدفون مكة بصاروخ للمرة الثانية
تصدت القوات الجوية السعودية، لصاروخ تم إطلاقه من الأراضي اليمنية قبل وصوله إلي مكة المكرمة.
وأفادت مصادر لـ ” صدي ” ، بأن صواريخ الباتريوت الدفاعية تصدت للصاروخ في سماء محافظة الطائف قبل وصوله إلي مكة المكرمة بعد كيلوات من بيت الله الحرام، وتناثرت شظايا الصاروخ بعد صده من قبل الدفاعات الجوية السعودية، دون أن يذكر أي ضرر.
الجدير بالذكر أنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها استهداف الأماكن المقدسة للمسلمين من قبل من لا يراعون حرمة زمان أو مكان.
العنااد[ عدد التعليقات: 366 ] نشر منذ 4 ساعات
الحمدلله على سلامتكم يااهل الطايف
والله يجعل تدبير الحوثيين تدميرا عليهم
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 943 ] نشر منذ 4 ساعات
الله يسلط عليهم ويرد كيدهم في نحورهم
ويشتت شملهم ويهلكهم اعداء الاسلام
هم ومن ناصرهم ودعمهم الخونة
ابو محمد[ عدد التعليقات: 30618 ] نشر منذ 3 ساعات
دكوا الحوثي واعوانه وخلصونا منهم ، لاتهتموا بهئة الأمم المنحازه لأعدائنا ،،،
,,, اشعلوها نار عليهم من السماء والأرض ,, لقد صبرنا كثير وتمادوا اكثر ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 9212 ] نشر منذ 3 ساعات
لله يحفظ امن بلادنا ويهلك الحوثي ومن عاونه
[email protected]@قآآآآهرهم……….👍😎[ عدد التعليقات: 17872 ] نشر منذ 3 ساعات
لاحول ولاقوةالا بالله🤔
سعد[ عدد التعليقات: 992 ] نشر منذ 3 ساعات
كفو يارجال الجيش الله يحفظكم درع للوطن ولعن الله الحوثيين وعلي عبدالله الصالح
اماراتية[ عدد التعليقات: 147 ] نشر منذ 2 ساعتين
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم 😡
بنت الديرة[ عدد التعليقات: 225 ] نشر منذ 2 ساعتين
هذولا احفاد ابرهه الاشرم يريدون بيت الله الحرام وللبيت رب يحميه وايضا اسود مجندة لحمايته بقيادة سلمان العزم والحزم حفطه الله ورعاه اللهم ارسل على اعداك اعداء الدين طيرا ابابيل ترميهم بحجارة من سجيل يارب
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 4671 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يعترض في طريق هالحوثيين الانجاس كلاب المجوس ويرد كيدهم في نحورهم ويشغلهم بأنفسهم
اردنيه[ عدد التعليقات: 13 ] نشر منذ 1 ساعة
انا لله وانا اليه راجعون
عليكم غضب الله وكل من والاكم
المشكله انه في ملايين يمني بالسعوديه
الله يحفظ مكه ويحفظ السعوديه
الواقع[ عدد التعليقات: 4837 ] نشر منذ 1 ساعة
اعطوهم واحد صيني على الجرية في وسط صنعاء والثاني في صعدة اعتدو عليهم بمثل ما اعتدوا عليكم
د ماجد[ عدد التعليقات: 434 ] نشر منذ 1 ساعة
قطرائيل الان وضعيه الفرحانه جدا
ومعهم الفلسطز الذين يصفقون