القبض على أفريقي سرق 15 ألف ريال من سيارة بـ " جدة " - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

تمكنت الدوريات السرية بإدارة دوريات الأمن بجدة، من القبض على أفريقي الجنسية في العقد السابع من العمر، متهم بسرقة 15 ألف ريال من داخل سيارة كانت متوقفة بمحيط إحدى مستشفيات المحافظة.

وجاء ذلك في رد سريع ووجيز بعد أن تلقى مركز شرطة الشرفية التابع لجدة؛ بلاغًا أمس الأول الثلاثاء، يفيد بسرقة المبلغ من السيارة، ليتشكل فريق أمني سري لبحث وجمع المعلومات الأمنية اللازمة والتحريات السرية.

واتضح من خلال التنسيق والتعاون الأمني بين قيادة الدوريات السرية بجدة، والدوريات السرية بالمدينة المنورة، استئجار المتهم السيارة التي نفذ بها عملية السرقة، وأخفى معالمها بأن أدخل عليها تعديلات، وأنه متخصص في سرقة عملاء البنوك، وجرى طلب الأدلة الجنائية لتوثيق الإجراء، وتسليم جميع الأوراق لجهة الاختصاص لإكمال اللازم.