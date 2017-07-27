⁠⁠⁠⁠⁠بالصور.. رئيس هيئة الغذاء والدواء يزور مؤسسة " تكافل " الخيرية - صحيفة صدى الالكترونية

سعيد العجل(صدى):

زار الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء، الدكتور هشام بن سعد الجضعي؛ مقر مؤسسة ” تكافل ” اليوم الخميس، على رأس وفد من الهيئة.

وكان في استقبال الوفد أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي، وعدد من مسؤولي ” تكافل ” الذين رحبوا بـ ” الجضعي ” والوفد المرافق له.

واطلع ” الجضعي ” والوفد المرافق له على عرض موجز عن برامج المؤسسة وأهدافها، ضمن الخطة الاستراتيجية للمؤسسة الموجهة لطلاب وطالبات مدارس التعليم العام، المشمولة بنظام ” تكافل ” ، والتي تصدرت أنشطة المؤسسة، فضلاً عن بعض أنشطة الهيئة العامة للغذاء والدواء، وبحث سُبُل التعاون بين المؤسسة والهيئة.

وأجرى الوفد جولة في مقر المؤسسة والتقى العاملين فيها، وأثنى ” الجضعي” على جهود المؤسسة، مؤكّدًا أنها تقدم رسالة سامية لدعم التنمية التعليمية في المجتمع، تتمثل في عدد من البرامج والمشاريع؛ كبرنامج الإعانة المالية، وجائزة ” تفوَّق ” ، ومشروع الوجبة الغذائية، ومشروع التمكين الرقمي، ومشروع ” كسوتي ” ، ومبادرة ” معرفة بلا حدود ” ، وغيرها من المشاريع والبرامج.

من جانبه؛ رحب أمين عام المؤسسة الدكتور محمد بن عبد العزيز العقيلي، بالوفد، مؤكّدًا أن إنشاء ” تكافل الخيرية ” كانت ولا زالت خطوة حاسمة ومؤثرة في مجال التنمية التعليمية بالمملكة.

وقال ” العقيلي ” : ” مؤسسة تكافل تسهم بمشاريعها ومبادراتها في إعطاء أبنائنا وبناتنا ذوي الحاجة فرصة عادلة لنيل حظهم من التعليم، وتهيئتهم لمستقبل واعد يخرجهم من الحاجة، واستمرار نجاح تحصيلهم العلمي، رغم مرورهم بتلك الظروف ” .