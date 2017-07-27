⁠⁠⁠⁠⁠الجيش العراقي يضبط كمية كبيرة من أسلحة " داعش " بكنيسة أثرية - صحيفة صدى الالكترونية

بغداد(صدى):

ضبطت قوات الجيش العراقي، كميات كبيرة من الأسلحة والمتفجرات والعتاد الخاص بتنظيم ” داعش ” الإرهابي، مخبأة داخل كنيسة ” النمرود ” الأثرية في قرية الخضر بالموصل، والتي تحررت مؤخرًا من سيطرة التنظيم.

وعثر على الأسلحة والمتفجرات لواء المهمات التابع لمديرية الاستخبارات العسكرية، بعد جمعه معلومات دقيقة تكشف أن الأسلحة تتكون من صواريخ ” إس بي جي 9 ” ، وعبوات ناسفة، ومئات الحشوات الدافعة لقذائف المدافع، و ” هاون ” عياري 120، و80 ملم.