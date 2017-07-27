⁠⁠⁠⁠⁠" الجوازات " تتعاطف مع طلب لكفالة مسن يمني - صحيفة صدى الالكترونية

حمود العنزي(صدى):

تعاطفت مديرية الجوازات مع سؤال من مسن يمني عن طلب ” نقل كفالة ” ، حيث طلبت منه بكل ذوق أن يتواصل معهم ويرسل التفاصيل على بريد ” الجوازات ” الإلكتروني.

وكان اليمني قد أرسل استفسارا عند الساعة 2:30 قبل فجر اليوم الخميس، قال فيه: ” يمني يبلغ من العمر 62 عاما ولديه بنت متزوجة من سعودي والآن هي سعودية، هل يمكن أن ينقل كفالته عليها، وهل عليه أي رسوم بعد النقل وكيف يتم كل ذلك؟ ” .

وجاء رد ” الجوازات ” عند الساعة 2:24 بعد الظهر، حيث كتبت: ” أهلاً بك، فضلًا تواصل معنا وزودنا بالتفاصيل على البريد الإلكتروني: [email protected] شكرا لتواصلك ” .