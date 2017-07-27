" القحطاني " : مرحبا بأهلنا في قطر للعمرة من أي مكان - صحيفة صدى الالكترونية

عادل الحربي(صدى):

قال المستشار بالديوان الملكي، سعود القحطاني، ” إن المملكة أبدت ترحيبها مرارًا من استقبال أهلنا في قطر مرحب قدومهم للعمرة من أي مكان بالعالم مباشرة، ومن الدوحة ترانزيت وعلى أي خطوط إلا خطوط تنظيم الحمدين ” .

وأضاف ” القحطاني ” عبر عدد من التغريدات نشرها علي موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، أن “السلطة القطرية ( #تنظيم_الحمدين ) تصد الشعب القطري الشقيق عن العمرة والحج بالأكاذيب؛ والترهيب قبل الترغيب. فصبر جميل يا أهلنا في قطر.

وأوضح المستشار بالديوان الملكي، أن متوسط عدد الحجاج الذين يحملون الجنسية القطرية خلال الخمس سنوات الماضية في كل موسم حج حوالي ” ١٦٠٠ ” حاج، مطالبًا ” السلطة القطرية بتسهيل إجراءات الحجاج القطريين؛ ومعيار ذلك أن لايقل عدد القادمين للحج من أهلنا في قطربأي حال عن متوسط السنوات الماضية ” .