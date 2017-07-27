32 % زيادة في أرباح البنك السعودي للاستثمار - صحيفة صدى الالكترونية

نايف السالم(صدى):

شهدت أرباح البنك السعودي للاستثمار إلى 700.6 مليون ريال، زيادة بنسبة وصلت إلى 32%، خلال النصف الأول من العام 2017، مقارنة بـ531.4 مليون ريال بالنصف الأول من العام الماضي.

كما ارتفعت أرباح البنك إلى 355.6 مليون ريال في الربع الثاني من هذا العام، بعد أن كانت 321.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بنسبة زيادة وصلت إلى 10.6%.

وأرجع البنك سبب ارتفاع الأرباح هذا العام عن العام السابق، إلى ارتفاع إجمال دخل العمليات بنسبة 7.1%، وذلك نتيجة الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، قابله انخفاض في مكاسب استثمارات، أرباح تحويل عملات أجنبية، توزيعات أرباح، حسب تلفزيون ” العربية ” .

بينما ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 4.3%، وذلك نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الائتمان ومخصص انخفاض قيمة استثمارات.