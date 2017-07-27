الأهلي يخسر أمام العين الإماراتي بثنائية - صحيفة صدى الالكترونية

ماجد محمد(صدى):

خسر الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي أمام شقيقه العين الإماراتي بهدفين دون مقابل ، في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ضمن تحضيراتهما للموسم الكروي الجديد على الأراضي النمساوية.

ودخل المدرب الأوكراني سيرجي ريبروف بتشكيلة أساسية مكونة من : ياسر المسيليم ،منصور الحربي ،عقيل بلغيث ،معتز هوساوي ، سعيد المولد ،وليد باخشوين ،كلاوديمير، فيتفاتزيدس، حسين المقهوي،صالح العمري، عمر السومة.

سجلت ثنائية فريق العين بشباك الأهلي، الأول بواسطة الوافد الجديد بيرج من ركلة جزاء، والثاني عبر دوجلاس.