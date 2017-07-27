الأمير خالد بن طلال ينفي التسجيل الصوتي المنسوب له - صحيفة صدى الالكترونية

طلال الغامدي(صدى):

نفى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن طلال بن عبدالعزيز، علاقته بالرسائل الصوتية السياسية المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي والتي نسبت له من قبل مجهولين.

وقال الأمير خالد في تغريدة لها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” ينسب لي في اليوتيوب مقاطع بصوت شخص مجهول ونكرة يعنونها باسمي وهي رسائل سياسية مكذوبة !!عامل الله فاعلها بما يستحق.. وقد تم الإبلاغ عنها ” .

وكان أحد المجهولين سجل مقطع صوتي تهجم فيه على الحكام العرب ووصفهم بأوصاف غير لائقة ، كما انتقد فيه مقاطعة قطر، وزعم أن التسجيل تبع الأمير خالد.